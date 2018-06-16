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الشرطة التركية تعتقل 19 شخصا عقب اشتباكات فى اطار حملة الانتخابات

السبت، 16 يونيو 2018 02:27 م
الشرطة التركية تعتقل 19 شخصا عقب اشتباكات فى اطار حملة الانتخابات الشرطة التركية - أرشيفية
أ ف ب
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اعتقلت الشرطة التركية، اليوم السبت، 19 شخصا، على خلفية اشتباكات دامية، اندلعت خلال زيارة لنائب من حزب الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، لبلدة كردية، على الحدود مع سوريا، فى اطار حملة انتخابات 24 يونيو.

وذكرت تقارير أن أربعة اشخاص، قتلوا خلال لقاء النائب خليل يلديز، مع أصحاب متاجر صغيرة، فى بلدة سوروش، التي تسكنها غالبية من الاكراد الخميس.

وحمّل الرئيس التركى، الذى يسعى لولاية ثانية والفوز بغالبية كبيرة في البرلمان في الانتخابات المرتقبة، حزب الشعوب الديمقراطى وحزب العمال الكردستانى مسؤولية ما جرى.

 

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