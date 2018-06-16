السيطرة على حريق بـ 30 فدان نخيل بقرية الموشية بالوادى الجديد

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، من السيطرة على حريق نشب فى مزارع نخيل على مساحة 30 فدانا بقرية الموشية بالداخلة، والذى لم يسفر عن أية إصابات أو وفيات بشرية وجارى الانتهاء من مرحلة التبريد وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بنشوب حريق فى مزارع نخيل بقرية الموشية والذى أسفر عن احتراق عدد من أشجار النخيل والاعشاب الجافة، وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإطفاء لموقع الحريق وتمت السيطرة عليه وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة.