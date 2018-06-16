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السيسى يتلقى اتصالاً من ولى عهد أبو ظبى..ويهنئ أمير الكويت بعيد الفطر

السبت، 16 يونيو 2018 08:52 م
السيسى يتلقى اتصالاً من ولى عهد أبو ظبى..ويهنئ أمير الكويت بعيد الفطر الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبي.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الشيخ محمد بن زايد تقدم بخالص التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تمنياته لمصر وشعبها بكل الخير والتقدم والازدهار.

وأعرب الرئيس عن خالص امتنانه لولي عهد أبو ظبي، مؤكدا ما يجمع بين الشعبين المصري والإماراتي من علاقات وثيقة وروابط أخوية وتاريخ مشترك، ومتمنيًا دوام التقدم والرخاء للشعب الاماراتي الشقيق .


وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً بالشبخ صباح الأحمد الجابر الصباح أَمير دولة الكويت.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تقدم بخالص التهنئة لأمير دولة الكويت بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تمنيات سيادته للشعب الكويتي الشقيق بكل الخير والتقدم والازدهار.

وأعرب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن خالص تقديره للرئيس، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار.


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