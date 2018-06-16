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الرقابة على الصادرات: 2 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية فى مايو 2018

السبت، 16 يونيو 2018 03:27 م
الرقابة على الصادرات: 2 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية فى مايو 2018 صادرات
كتب - إسلام سعيد
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كشف اللواء إسماعيل جابر – رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية لشهر مايو 2018 بلغت قيمتها 2.069 مليار دولار، حيث بلغت إجمالى الصادرات المصرية الصناعية غير البترولية 1.5 مليار دولار بينما بلغت الصادرات المصرية الغذائية 489 مليون دولار.

 

وأشار جابر إلى أن البيان قيمة الصادرات المصرية لمجموعة دول جامعة الدول العربية بلغت قيمتها (834 مليون دولار)، يليها المجموعة الدولية لدول الاتحاد الأوروبى بقيمة (621 مليون دولار)، ثم مجموعة دول أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة (108 ملايين دولار)، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة (93 مليون دولار)، وحققت باقى دول العالم قيمة قدرها (413 مليون دولار).

 

وأوضح أن 6 مجالس تصديرية ارتفعت صادراتها وهى "المجلس التصديرى للكتب والمصنفات الفنية" بارتفاع ملحوظ ليسجل قيمة (٢٣٢. ١ مليون دولار) خلال مايو ٢٠١٨ مقارنة بـ(٧٠٣. ٠ مليون دولار) فى مايو ٢٠١٧ أى بنسبة زيادة 75%، يليه صادرات "المجلس التصديرى للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية" والتى بلغت (9 ملايين دولار) خلال مايو 2018 مقارنة بـ (8 مليون دولار) خلال نفس الشهر من العام السابق أى بنسبة زيادة تقدر بـ14%.

 

وسجل "المجلس التصديرى للصناعات الطبية " زيادة للصادرات لتصبح (41 مليون دولار) خلال مايو 2018 مقارنة بـ (36 مليون دولار) خلال نفس الشهر من العام السابق أى بنسبة زيادة تقدر بـ 14%، كما ارتفعت صادرات "المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية" بقيمة (243 مليون دولار) خلال مايو 2018 مقابل (٢٣٠ مليون دولار) خلال مايو 2017 أى بنسبة زيادة ٦%.

 

وبلغت صادرات "المجلس التصديرى لمواد البناء" (463 مليون دولار) خلال مايو ٢٠١٨ مقارنة بـ (٤٤٥ مليون جنيه) خلال نفس الفترة من العام السابق أى بزيادة 4%، وسجل "المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات" زيادة للصادرات ليصبح (81 مليون دولار) خلال مايو 2018 مقابل (80 مليون دولار) خلال نفس الشهر من العام السابق أى بنسبة زيادة 1%.

 


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