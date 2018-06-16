الرقابة الصناعية تنفذ 1119 حملة تفتيشية على المصانع.. وإجراء 605 دراسة فنية

كتب إسلام سعيد

تلقى وزير التجارة والصناعة، تقريرين حول مؤشرات أداء مصلحتى الرقابة الصناعية والكيمياء خلال شهر مايو الماضى، وذلك فى إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

وكشف الكيميائى إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، عن إجراء المصلحة 1119 حملة تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية وتم مخاطبة الجهات الإدارية بشأن 198 مصنعا إلى جانب إجراء حملات رقابية موسمية لعدد 3 مصانع، مشيرا إلى أنه تم إجراء 605 دراسة فنية تضمنت 292 دراسة متخصصة فى مجال السماح المؤقت والدروباك و306 دراسة فنية ومتنوعة، 7 دراسات لمستلزمات الإنتاج.

وفى مجال الاعتماد والتراخيص، قال المناسترلى، فى بيان صحفى اليوم السبت، إن المصلحة منحت 464 ترخيص إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية، واعتماد 72 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) فضلا عن تسجيل 3 مطابع عاملة فى مواد التغليف والطباعة، مشيرا إلى أن المصلحة قامت أيضا من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بفحص 348 استفسار و129 شكوى، كما تم سحب 77 عينة لإجراء الفحص والاختبار عليها.

ومن جانبه قال الدكتور مجدى فهمى رئيس مصلحة الكيمياء، إن المصلحة أجرت تحاليل معملية لعدد 4307 عينة اختبار وذلك بواقع 2162 عينة بمعامل القاهرة والإسكندرية 1765 عينة والسويس 270 عينة وأسيوط 62 عينة ومعمل منسوجات مدينة نصر 48 عينة، كما تم إنتاج 1500 لتر حبر سرى المستخدم فى ختم اللحوم بالمجازر.

وأشار فهمى، إلى أن المصلحة استمرت فى تطوير وتأهيل معاملها خلال شهر مايو الماضى، كما تم إجراء المراجعة الداخلية وإعداد معملين للمراجعة الخارجية من قبل الإيجاك لتجديد شهادات الاعتماد وإعداد معامل الدخان للاعتماد طبقا للأيزو 17025/2005 وتجهيز الأوراق الخاصة بتقديم طلب الاعتماد وتم تنفيذ معايرات خارجية لعدد 23 جهاز وتمت معايرتهم بالمعهد القومى للقياس والمعايرة.