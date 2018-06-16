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الداخلية تضبط 95 قطعة سلاح غير مرخصة فى مداهمات أمنية بالمحافظات

السبت، 16 يونيو 2018 12:03 م
الداخلية تضبط 95 قطعة سلاح غير مرخصة فى مداهمات أمنية بالمحافظات سلاح مضبوط-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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في حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط 90 متهما وبحوزتهم 95 قطعة سلاح ناري بينهم 13 بندقية.
 
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
 
 

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