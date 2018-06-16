الداخلية تضبط مئات قضايا سرقة التيار الكهربائي في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفات وجرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات المقررة فى القضايا وتطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بكل حسم.

وقام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومى.

وضبطت أجهزة الأمن 12777 قضية متنوعة في مجال سرقة التيار الكهربائي، بينها "2121 مخالفة في القاهرة، 2151 الجيزة، 544 القليوبية، 1045الإسكندرية، 648 البحيرة، 166 مطروح،261 الغربية،241 المنوفية،237 كفرالشيخ، 407 الدقهلية، 304 الشرقية، 71 دمياط، 90 بورسعيد، 130 الإسماعيلية، 95 السويس، 19جنوب سيناء، 800 المنيا، 805 بنى سويف، 1060 الفيوم، 640 أسيوط، 322 سوهاج، 223 أسوان، 153 قنا، 128 الأقصر، 116 البحر الأحمر".

ونجحت شرطة الكهرباء في ضبط 12687 قضية سرقة تيار كهربائى، و 90 قضية مخالفة لشروط التعاقد، وفي مجال تحصيل غرامات " سرقات تيار ، مخالفة شروط تعاقد "تم ضبط 7444 حالة (632 القاهرة- 705 الجيزة- 410 القليوبية- 607 الإسكندرية- 950 البحيرة- 67 مطروح- 110 الغربية- 122 المنوفية- 115 كفرالشيخ- 78 الدقهلية،54 الشرقية-20 دمياط- 21 بورسعيد- 26 الإسماعيلية- 12 السويس- 14 جنوب سيناء- 964 المنيا- 585 بنى سويف- 962 الفيوم-362 أسيوط- 301 سوهاج- 104 أسوان- 200 قنا– 18 الأقصر- 5 البحر الأحمر).

وضبطت أجهزة الأمن 7436غرامة سرقة تيار كهربائى – 8 مخالفات لشروط التعاقد ، وفى مجال تنفيذ الأحكام " سرقات التيار الكهربائى " تم تنفيذ 888 حكم حبس جزئي.