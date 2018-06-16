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بعد تحريك أسعار الوقود..

الداخلية تداهم محطات الوقود وأسطوانات البوتاجاز وتضبط 19 قضية

السبت، 16 يونيو 2018 12:12 م
الداخلية تداهم محطات الوقود وأسطوانات البوتاجاز وتضبط 19 قضية محطة وقود-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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وجهت وزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة استهدفت محطات الوقود ومستودعات أسطوانات البوتاجاز، بعد تحريك أسعار المواد البترولية، نجحت فى ضبط 19 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز.
 
وفي سياق آخر، أثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 287 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و22  قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و74 قضية فى مجال الغش التجارى، وضبطت شرطة التموين 828 قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).
 
 
ونجحت شرطة التموين في ضبط 25 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و17 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و5  قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و3 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، و7 قضايا إتجار فى الألعاب النارية.
 
 
 
 

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