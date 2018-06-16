الحوثيون ينهبون محافظة حجة.. وخسائرهم بالحديدة ترتفع لـ390 قتيلا و600 مصاب

وكالات الأنباء

نفذت ميليشيات الحوثى الإيرانية، اليوم السبت، عمليات نهب وسطو مسلح للمحال التجارية فى محافظة حجة لتمويل مسلحيهم، وذلك حسب ما ذكرته مصادر لشبكة "سكاى نيوز" عربية.

وفرضت الميليشيات الإيرانية على أصحاب المحال التجارية دفع مبالغ مالية باهظة بقوة السلاح لتمويل قافلة دعم المقاتلين الحوثيين فى جبهات المحافظة، وكانت ميليشيات الحوثى قد أغلقت 3 مراكز تجارية بعد رفض أصحابها دفع المبالغ المالية للمتمردين، وفى تطور آخر، حولت ميليشيات الحوثى السجن المركزى بالحديدة إلى ثكنة عسكرية بعد نقل السجناء من عدة مناطق إليه، وقالت مصادر حقوقية، إن السجن يأوى أكثر من 1500 سجين، من بينهم سياسيون ومعارضون بدون تهم، وقد نقل بعضهم من حنيش وبيت الفقيه والضحى وغيرها.

وفى السياق، تواصل قوات المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد من التحالف العربى تقدمها فى معركة مطار الحديدة، وبالتزامن مع هذا التقدم واصلت وحدات تابعة للقوات المشتركة عمليات تمشيط جيوب وأوكار الميليشيات فى المناطق المحررة بجبهة الحديدة وانتزاع الألغام والعبوات الناسفة، التى زرعتها الميليشيات بشكل عشوائى فى محاولة منها لإيقاف تقدم القوات، ومنيت الميليشيات المتمردة بخسائر كارثية فى مختلف جبهات القتال، وارتفع عدد القتلى فى صفوفهم بمعركة الحديدة إلى 390 عنصرا وإصابة أكثر من 600 آخرين منذ بدء العملية العسكرية.