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الجريدة الرسمية تنشر آخر قرارات رئيس الوزراء السابق بتحديد أسعار الوقود

السبت، 16 يونيو 2018 11:52 ص
الجريدة الرسمية تنشر آخر قرارات رئيس الوزراء السابق بتحديد أسعار الوقود المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشرت الجريدة الرسمية آخر قرارات للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية والغاز السائل البوتاجاز، وسعر بيع الطن من المازوت، وتحديد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم  كوقود للسيارات

وتضمن القرار سعر بيع أسطوانة البوتاجاز المنزلى بـ 50 جنيها للأسطوانة، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة، وتحديد سعر بيع البنزين، أن يحدد بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر وبنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر، وبنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر

 وتحديد سعر بيع الكيروسين ب 5.50 جنيه للتر  والسولار ب5.50 جنيه للتر

وتضمنت  القرارات أن يستمر العمل بأسعار المازوت بـ 1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التي يصدر بتحديدها قرارا من وزير الصناعة، و2500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء  للشركات التابعة لوزارة الكهرباء و3500 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت.

وشملت القرارات، أن يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ 275 قرشا بالمواصفات العادية، شاملا رسم الدمغة النوعي .

 

 

 


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زيادة أسعار الوقود

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