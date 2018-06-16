video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 16 يونيو 2018 08:15 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التنمية الصناعية: خصم 50% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عند الترخيص

السبت، 16 يونيو 2018 07:03 ص
التنمية الصناعية: خصم 50% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عند الترخيص رئيس الهيئة المهندس أحمد عبد الرازق
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

هيئة التنمية الصناعية بدورها دخلت على خط دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأعلن رئيس الهيئة المهندس أحمد عبد الرازق، أن هيئته ستقدم خصمًا 50 % على رخص تشغيل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيعهم على الاندماج فى الاقتصاد الرسمى خلال الفترة المقبلة ضمن الدعم الموجه من الدولة لهذا القطاع.

وقال عبد الرازق لـ "اليوم السابع"، إن وزارة الصناعة بكافة أجهزتها لديها هدف واضح لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكل هيئة تسعى لعمل دور محدد مسبقا، ونحن فى التنمية الصناعية أحد أهم توجهاتنا هو دعم هذا القطاع وتوفير المجمعات الصناعية الصغيرة والتى يستطيع المصنع الصغير استغلالها وتقنين أوضاعه.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التجارة: هدفنا إحداث تنمية صناعية مستدامة وزيادة الصادرات

"التنمية الصناعية" تعلن توافر وحدات مجهزة بالتراخيص لـ4 أنشطة فى مجمع الرسوة

بنك التنمية الصناعية يمول أول بورصة سلعية للخضر والفاكهة فى مصر والشرق الأوسط

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

التنمية الصناعية

اخبار الاقتصاد

الهيئة العامة للتنمية الصناعية

المشروعات الصغيرة والمتوسطة




لا تفوتك
صور.. شاهد معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج "this is Egypt "

صور.. شاهد معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج "this is Egypt "

الأوقاف: تخصيص 100 مليون جنيه من موارد الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية

الأوقاف: تخصيص 100 مليون جنيه من موارد الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية

رؤساء أجهزة المدن الجديدة يكشفون نسب تنفيذ مشروع سكن مصر.. 65 % نسبة التنفيذ بمدينة أكتوبر الجديدة.. 40% للقاهرة الجديدة.. و60% لمدينة العبور.. ويؤكدون: الانتهاء من تنفيذ كامل الوحدات نهاية العام الجارى

رؤساء أجهزة المدن الجديدة يكشفون نسب تنفيذ مشروع سكن مصر.. 65 % نسبة التنفيذ بمدينة أكتوبر الجديدة.. 40% للقاهرة الجديدة.. و60% لمدينة العبور.. ويؤكدون: الانتهاء من تنفيذ كامل الوحدات نهاية العام الجارى

نجوم الفراعنة يعلقون على مباراة الافتتاح أمام أوروجواى.. كوبر يوضح سبب عدم الدفع بمحمد صلاح.. تريزيجيه يلوم الحظ بعد الخسارة أمام أصدقاء سواريز.. أحمد حجازى يتعهد بمواصلة القتال. .والشناوي: اللى جاى أحسن

نجوم الفراعنة يعلقون على مباراة الافتتاح أمام أوروجواى.. كوبر يوضح سبب عدم الدفع بمحمد صلاح.. تريزيجيه يلوم الحظ بعد الخسارة أمام أصدقاء سواريز.. أحمد حجازى يتعهد بمواصلة القتال. .والشناوي: اللى جاى أحسن

"لو ناوى تأكل كحك فى العيد".. وجبة مثالية تجنبك الحموضة ومشاكل الهضم

"لو ناوى تأكل كحك فى العيد".. وجبة مثالية تجنبك الحموضة ومشاكل الهضم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة