التنمية الصناعية: خصم 50% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عند الترخيص

كتب – إسلام سعيد

هيئة التنمية الصناعية بدورها دخلت على خط دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأعلن رئيس الهيئة المهندس أحمد عبد الرازق، أن هيئته ستقدم خصمًا 50 % على رخص تشغيل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيعهم على الاندماج فى الاقتصاد الرسمى خلال الفترة المقبلة ضمن الدعم الموجه من الدولة لهذا القطاع.

وقال عبد الرازق لـ "اليوم السابع"، إن وزارة الصناعة بكافة أجهزتها لديها هدف واضح لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكل هيئة تسعى لعمل دور محدد مسبقا، ونحن فى التنمية الصناعية أحد أهم توجهاتنا هو دعم هذا القطاع وتوفير المجمعات الصناعية الصغيرة والتى يستطيع المصنع الصغير استغلالها وتقنين أوضاعه.