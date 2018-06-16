التموين: الانتهاء من معاينات المرحلة الثانية لفروع مشروع جمعيتى قريبا

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لافتتاح المرحلة الثانية لمشروع جمعيتى خلال الفترة المقبلة، حيث يتم حاليا إجراء المعاينات لبدء تنفيذ المشروع لعدد من 1200 إلى 1300 منفذ جديد لشباب الخريجين لطرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وبنفس أسعار المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتحركة، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى إنشاء المنافذ السلعية وتوفير المنحات فى جميع المحافظات.

وقال المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه جار إجراء المعاينات لفروع مشروع جمعيتى للمرحلة الثانية ومن المقرر الانتهاء منها قريبا، حيث تقوم اللجان المختصة بمعاينة فروع المشروع حاليا، لبدء فتح المنافذ السلعية المحافظات، وسيتم طرح المنتجات والسلع الغذائية بنفس أسعار المجمعات الاستهلاكية والتى تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى من 20 إلى 25%، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بشأن تكثيف طرح المنتجات خاصة اللحوم والدواجن بشكل مستمر، وأن الشركة ستقوم بزيادة طرح المنتجات خاصة الأسماك والدواجن واللحوم وكذلك السلع الغذائية.

وأضاف المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم إمداد فروع مشروع "جمعيتى" فى المرحلة الثانية أيضا بماكينات صرف السلع التموينية، والتى تتضمن السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر وغيرها من السلع الأخرى، حيث يتم صرف السلع لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل فرد وهو 50 جنيها للمواطن المقيد بالبطاقات، كما سيتم توفير منتجات الدواجن واللحوم المجمدة بفروع جمعيتى وكل السلع الغذائية.

وأوضح المهندس جمال الشرقاوى أن المعاينات التى تتم حاليا لفروع المرحلة الثانية من مشروع جمعيتى، تقوم بالتأكد من إنشاء الفروع وفقا للضوابط، ومنها ضرورة مطابقة المنافذ لخريطة احتياجات شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة؛ المصرية والعامة، على ألا تقل مساحة الفرع عن 30 مترا، ولا تقل المسافة بين المنفذ وأقرب منفذ آخر عن 500 متر، وكذلك استيفاء المتقدم لشروط السن الذى يتراوح بين 21 و45 سنة، وأن يكون من حملة المؤهلات المتوسطة أو الجامعية مع إصدار التراخيص والموافقات اللازمة بنشاط المنفذ، وغيرها من الضوابط والاشتراطات التى تحقق معايير المساواة بين المتقدمين، لافتا إلى أنه يتم صرف سلع غذائية ومنتجات اللحوم والدواجن المجمدة بقيمة من 220 مليون إلى 250 مليون جنيه شهريًا، بفروع مشروع جمعيتى بمحافظات الوجه البحرى ضمن المراحلة الأولى والبالغ عددهم حتى الآن 1385 فرعا ضمن المرحلة الأولى للمشروع، بجانب توفير الشركة المصرية السلع فى محافظات الوجه القبلى.