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التعليم العالى: إضافة 7 كليات جديدة بتنسيق العام الحالى

السبت، 16 يونيو 2018 09:51 ص
التعليم العالى: إضافة 7 كليات جديدة بتنسيق العام الحالى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب وائل ربيعى
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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن عددًا من الكليات الجديدة ستنضم للتنسيق هذا العام.
 
وتشمل تلك الكليات: كليتي الحقوق  والتربية الرياضية (بنين وبنات) جامعة الفيوم، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف، وكلية التربية النوعية بالنوبارية جامعة دمنهور، وكلية الحقوق جامعة بورسعيد، وكلية الحقوق (انتظام) جامعة دمياط، والمعهد الفني للتمريض جامعة كفر الشيخ ، هذا بالإضافة إلى الكليات والمعاهد الجديدة التى ستحصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بها قبل بدء التنسيق.
 
 

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