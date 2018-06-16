التعريفة الجديدة للتاكسى الأبيض.. فتح العداد 6 جنيهات وساعة الانتظار 16

ماجد تمراز

قال اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، إن المحافظ عاطف عبد الحميد، أقر الزيادة الجديدة فى تعريفة العداد الأبيض، لتكون فتحة العداد 6 جنيهات، مضافا إليها كيلو متر واحد، وتزيد التعريفة 250 قرشا مع كل كيلو متر زيادة، بينما تصل ساعة الانتظار إلى 16 جنيها، وتزيد بواقع 8 جنيهات، مع كل ساعة زيادة.

وأضاف الشيخ فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هناك تنسيق مع شرطة المرور لضبط سائقة التاكسى الذين يتلاعبون بالعداد، وسيتم سحب الرخصة من كل سائق يتلاعب بالتعريفة التى حددتها المحافظة.

وكان المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، اعتمد تعريفة سيارات السيرفيس والتى تترواح ما بين 15 إلى 20 % وفقا للمسافة التى تقطعها السيارة، حيث شدد على تكثيف الرقابة على المواقف لمنع التلاعب بالتعريفة التى أقرتها المحافظة.