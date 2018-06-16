التحالف العربى: استمرار منح تصاريح للسفن المتجهة للحديدة

عدن أ ش أ

أكد تحالف دعم الشرعية فى اليمن، مساء الجمعة، إنه مستمر فى منح التصاريح للسفن المتوجهة لميناء الحديدة، بينما تواصل القوات المشتركة بإسناد من التحالف فى عمليتها لتحرير الحديدة التى تعانى أوضاعا إنسانية مأساوية تحت ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران.

وأضاف التحالف - فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" الاخبارية مساء الجمعة - إن العمل مستمر أيضا مع منظمة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لضمان تدفق الواردات والوقود إلى الحديدة.

وتحمل عملية تحرير الحديدة على الساحل الغربى لليمن هدفا إنسانيا رئيسيا، يتمثل فى رفع المعاناة عن المدنيين، الذين يعانون أوضاعا معيشية صعبة من جراء قمع ميليشيات الحوثي.

وتستغل ميليشيات الحوثى ميناء الحديدة منذ سنوات من أجل حصار سكان المدينة وتجويعهم. ومن هنا جاء تحرك القوات اليمنية المشتركة، وبإسناد من قوات التحالف العربي، لرفع الظلم عن أبناء الحديدة.