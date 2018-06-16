"التايمز": أنجيلا ميركل لديها 48 ساعة لإنقاذ تحالفها من الانهيار

كتب: هانى محمد

يواجه تحالف أنجيلا ميركل الثلاثى خطر الانهيار خلال الـ 48 ساعة القادمة بعد رفض حلفائها البافاريين التراجع عن التهديدات بفرض قيود على الحدود على طالبى اللجوء.

وقالت صحيفة "التايمز"، إن وزير الداخلية هورست سيهوفر، يهدد رئيس الاتحاد الاجتماعى المسيحى، وهو حزب محافظ يعمل فقط فى ولاية بافاريا الجنوبية، باستخدام سلطاته كوزير داخلية للبلاد لإصدار أمر الإثنين بضرورة رفض بعض المهاجرين على الحدود.

وطالب وزير الداخلية بمنع اللاجئين، المسجلين فى دول أخرى بالاتحاد الأوروبى، من دخول ألمانيا وإرجاعهم من الحدود.

وكانت ميركل، زعيمة الحزب المسيحى الديمقراطى، أعلنت الخميس رفضها لإتباع نهج وطنى منفرد فى رفض مجموعات معينة من المهاجرين أو اللاجئين على الحدود الألمانية، وذلك رغم الضغط الهائل من شقيقها الأصغر فى التحالف المسيحى.