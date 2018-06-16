video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 16 يونيو 2018 09:54 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

"التايمز": أنجيلا ميركل لديها 48 ساعة لإنقاذ تحالفها من الانهيار

السبت، 16 يونيو 2018 08:51 م
"التايمز": أنجيلا ميركل لديها 48 ساعة لإنقاذ تحالفها من الانهيار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
كتب: هانى محمد
إضافة تعليق

يواجه تحالف أنجيلا ميركل الثلاثى خطر الانهيار خلال الـ 48 ساعة القادمة بعد رفض حلفائها البافاريين التراجع عن التهديدات بفرض قيود على الحدود على طالبى اللجوء.

 

وقالت صحيفة "التايمز"، إن وزير الداخلية هورست سيهوفر، يهدد رئيس الاتحاد الاجتماعى المسيحى، وهو حزب محافظ يعمل فقط فى ولاية بافاريا الجنوبية، باستخدام سلطاته كوزير داخلية للبلاد لإصدار أمر الإثنين بضرورة رفض بعض المهاجرين على الحدود.

 

وطالب وزير الداخلية بمنع اللاجئين، المسجلين فى دول أخرى بالاتحاد الأوروبى، من دخول ألمانيا وإرجاعهم من الحدود.

 

وكانت ميركل، زعيمة الحزب المسيحى الديمقراطى، أعلنت الخميس رفضها لإتباع نهج وطنى منفرد فى رفض مجموعات معينة من المهاجرين أو اللاجئين على الحدود الألمانية، وذلك رغم الضغط الهائل من شقيقها الأصغر فى التحالف المسيحى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب ليس التحدى الوحيد أمام أوروبا.. الانقسام يهدد بتقويض الاتحاد الأوروبى .. بريطانيا فتحت الطريق بـ"البريكسيت".. الهجرة تثير الخلافات قبل زيارة كونتى لباريس.. وماكرون أمل التكتل لوراثة ميركل فى القيادة

مسئول ألمانى: ميركل تعتقد أن قضية اللاجئين بحاجة لقرار أوروبي

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تزور الأردن ولبنان الأربعاء المقبل

ميركل

انجيلا ميركل

فرنسا

المانيا

الحدود

قضية اللاجئين




لا تفوتك
أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة