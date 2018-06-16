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"الإسكان" تكشف تفاصيل طرح 18500 وحدة "إسكان اجتماعى" فى 12 محافظة

السبت، 16 يونيو 2018 10:15 ص
"الإسكان" تكشف تفاصيل طرح 18500 وحدة "إسكان اجتماعى" فى 12 محافظة مى عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى
أحمد حسن
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كشفت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، عن تفاصيل أماكن نحو 18500 وحدة "إسكان اجتماعى حر"، جاهزة في 12 محافظة، من المقرر طرحها للحجز للمواطنين قريباً، موضحة أنه يتم حالياً تحديد أسعار هذه الوحدات، وطرق السداد.
 
وقالت مى عبدالحميد، فى بيان،: تتوزع الوحدات المطروحة كالتالى: فى محافظة الإسكندرية، 1730 وحدة بمدينة برج العرب الجديدة، وفى محافظة القاهرة، 168 وحدة بمدينة القاهرة الجديدة، وفى محافظة الفيوم، 903 وحدات بطامية، و1139 وحدة بهوارة، وفى محافظة المنيا، 437 وحدة بمطاى، وفى محافظة أسيوط، (2151 وحدة بمدينة أسيوط الجديدة، 287 وحدة بأبنوب، و407 وحدات بساحل سليم، و804 وحدات بمنقباد، و432 وحدة بالبدارى)، وفى محافظة سوهاج، 1095 وحدة بمدينة سوهاج الجديدة، و902 وحدة بحى الكوثر.
 
وأضافت المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى: فى محافظة قنا سيتم طرح 409 وحدات بمدينة قنا الجديدة، وفى محافظة الأقصر، 4228 وحدة بمدينة طيبة الجديدة، وفى محافظة أسوان، 910 وحدات بكوم أمبو، وفى محافظة البحر الأحمر، 91 وحدة بالقصير، و146 وحدة بمرسى علم، وفى محافظة مطروح، 335 وحدة بالحمام، و39 وحدة بسيدى عبدالرحمن، وفى محافظة البحيرة، 1968 بوادى النطرون.
 
 

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