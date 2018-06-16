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السبت، 16 يونيو 2018 01:02 ص
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الأوقاف: خلال أيام تصدر الطبعة الثانية من كتاب "نعمة الماء.. نحو استخدام رشيد للمياه"

السبت، 16 يونيو 2018 01:02 ص
الأوقاف: خلال أيام تصدر الطبعة الثانية من كتاب "نعمة الماء.. نحو استخدام رشيد للمياه" الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  بسرعة إصدار الطبعة الثانية من كتاب “نعمة الماء .. نحو استخدام رشيد للمياه”، وتخصيص ألفي نسخة منها لصالح وزارة الموارد المائية والري كدفعة أولى بناء على طلبها فى إطار التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الوزارتين ووزارة الزراعة من أجل نشر ثقافة مجتمعية رشيدة فى التعامل مع قضية المياه باعتبارها قضية حياتية وقضية أمن قومى.

وأضافت وزارة الأوقاف وفق بيان صحفى أن ذلك يأتى نظرا للإقبال والطلب الكبير لكتاب "نعمة الماء.. نحو استخدام رشيد للمياه" الذى أصدرته وزارة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى والذى يهدف إلى ترشيد استخدام المياه ، والحفاظ عليها ، وتعظيم الاستفادة بكل قطرة منها.  

 

 


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