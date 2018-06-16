الأرصاد: طقس ثانى أيام العيد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 42 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الغربية والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 28 42

وسط الدلتا 27 40

الإسكندرية 24 32

بلطيم 25 32

مطروح 21 29

السلوم 20 31

سيوة 24 36

بورسعيد 26 31

دمياط 24 32

العريش 19 43

رفح 18 42

الإسماعيلية 25 41

السويس 26 40

رأس سدر 26 39

نخل 22 41

نويبع 28 39

طابا 24 39

كاترين 21 36

الطور 25 39

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 28 40

مرسى علم 28 36

الفيوم 27 43

بنى سويف 26 43

المنيا 25 44

أسيوط 27 44

سوهاج 26 44

قنا 28 44

الأقصر 26 45

أسوان 31 45

أبوسمبل 31 43

الوادى الجديد 26 46

شلاتين 27 39

ابو رماد 27 38

راس حدربة 28 38

حلايب 29 37

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 32 44

المدينة 28 43

الرياض 27 41

المنامة 33 40

أبوظبى 32 40

الدوحة 32 42

الكويت 31 44

دمشق 20 36

بيروت 25 31

عمان 20 35

القدس 20 34

غزة 24 38

بغداد 28 40

مسقط 32 38

صنعاء 14 27

الخرطوم 31 42

طرابلس 19 26

تونس 18 28

الجزائر 18 24

الرباط 17 26

نواكشوط 21 27

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 15 29

اسطنبول 20 27

اسلام اباد 24 38

نيودلهى 30 40

جاكرتا 24 33

بكين 21 31

كوالامبور 24 33

طوكيو 13 20

أثينا 19 26

روما 17 28

باريس 12 21

مدريد 17 31

برلين 16 24

لندن 11 19

مونتريال 16 27

موسكو 12 22

نيويورك 17 26

واشنطن 18 27