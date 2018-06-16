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اتحاد الغرف التجارية يعقد اجتماعا لبحث تأثير زيادة أسعار الوقود على السلع

السبت، 16 يونيو 2018 07:57 م
اتحاد الغرف التجارية يعقد اجتماعا لبحث تأثير زيادة أسعار الوقود على السلع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية
كتب إسلام سعيد
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يعقد الاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا له مع قطاعات النقل والمنتجين ومؤدى الخدمات بعد إجازة العيد لبحث مدى تأثير زيادة أسعار المحروقات على أسعار السلع المختلفة.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن الزيادات التى أقرتها الحكومة على أسعار الوقود فى نطاق الإجراءات الإصلاحية التى تتخذها مصر فى الآونة الأخيرة من اجل تحقيق النمو الاقتصادى المستهدف، فى حين أن تاثير هذه الإجراءات على المنتجات النهائيه لن يكون كبيرا كما يشيع البعض.

وأضاف الوكيل، فى بيان له اليوم السبت، أن هذه الإجراءات يصاحبها الإعداد لمجموعة من قرارات شبكة الحماية الاجتماعية لتقليل الأثر على الفئات الاكثر احتياجا، لافتا إلى أننا بصدد مرحلة انتقالية على الجميع تحمل قدر من اثرها من أجل الوصول إلى الاستقرار الاقتصادى المستهدف.

وكشف الوكيل، أن الشعب العامة القطاعية المنبثقة عن الاتحاد قد انتهت مدتها وأنه بصدد إعادة تشكيل الشعب لفترة جديدة، حيث سيكون على رأس المهام الموكلة للشعب العامة التابعة للاتحاد وضع رؤية للقطاع الخاص تتلاحم مع الخطة الاستراتيجية للدولة من أجل تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادى.

 

 


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