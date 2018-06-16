إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك يقوده طفل بكفر شكر

القليوبية-نيفين طه

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم وانقلاب توك توك بمنطقة محلات الذهب أثناء وقوفهم بجانب الطريق اصطدم بهم التوك توك نتيجة السرعة الجنونية، حيث يقوده طفل عمره 12 عاما بكفر شكر.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا يفيد إنقلاب توك توك يقوده طفل عمره 12 عاما بمنطقة محلات الذهب بكفر شكر نتيجة السرعة الجنونية ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص من بينهم أطفال تصادف وجودهم بمنطقة الحادث وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.