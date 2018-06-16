إسبانيا تنقذ أكثر من 900 مهاجر وتنتشل 4 جثث

رويترز

أنقذ خفر السواحل الإسبانى 933 مهاجرا، وانتشل أربع جثث فى البحر المتوسط، أمس الجمعة واليوم السبت، مع تأهب البلاد لوصول سفينة إنقاذ خيرية، بعد منعها من الرسو في إيطاليا ومالطا.

وتقول وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبى إن عدد الذين يفرون من الفقر والصراع إلى إسبانيا فى قوارب، زاد إلى الضعف العام الماضى ومن المرجح أن يرتفع مجددا في 2018 مما دفع بالهجرة إلى صدارة الأجندة السياسية الوطنية.

واتخذ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، خطوات مرحبة بالهجرة خلال أول أسبوعين له فى المنصب، إذ عرض استقبال سفينة الإنقاذ "أكواريوس" التى تحمل على متنها 629 شخصا كما تعهد بتقديم رعاية صحية مجانية للمهاجرين غير المسجلين.

وقال خفر السواحل، على تويتر، إنه أنقذ 507 أشخاص من 59 قاربا صغيرا فى مضيق جبل طارق حيث انتشل أيضا الجثث الأربع.

ونفذت كل عمليات الإنقاذ الأخرى فى المياه الفاصلة بين شمال شرق المغرب وجنوب شرق إسبانيا.