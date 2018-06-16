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أهم 10 بوستات: بعد نظرة سعد سمير لـ محمد صلاح وكافانى.. أبو مكة يمازحه بصورة

السبت، 16 يونيو 2018 07:29 م
أهم 10 بوستات: بعد نظرة سعد سمير لـ محمد صلاح وكافانى.. أبو مكة يمازحه بصورة محمد صلاح وسمير وكافانى
كتبت ريهام عبد الله
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم السبت، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:

1. ميدو: منتخبنا ينقصه الثقة واتخاذ القرارات الصحيحة فى الثلث الهجومى

أحمد حسام
أحمد حسام

 

2. الشيخ سلطان بن سحيم: الحمدين يعتمد على مرتزقة يبحثون عن مصالحهم غير عابئين بالشعب

سلطان بن سحيم
سلطان بن سحيم

 

3.بعد نظرة سعد سمير لـ محمد صلاح وكافانى.. أبو مكة يمازح سمير بصورة

صلاح
صلاح

 

4.ميدو ينشر صورة جمعته بنجم برشلونة السابق "ديكو" فى موسكو

ميدو
ميدو

 

5.آيتن عامر بعد نجاح مسلسل "أيوب": شكرا لحسن المتابعة

آيتن عامر
آيتن عامر

 

6.شاهد.. آسر ياسين معلقا على صورته مع نجليه: " جلسات الحلاقة الصباحية"

آسر ياسين
آسر ياسين

 

7.كهربا ينشر صور من مباراة أمس.. ويعلق: ضع أهدافك عالية ولاتتوقف

كهربا فى لقاء مصر واوروجواى
كهربا فى لقاء مصر واوروجواى

 

كهربا
كهربا

 

نزول كهربا في مباراة أوروجواى
نزول كهربا في مباراة أوروجواى

 

8.هيثم فاروق يسترجع ذكريات أمستردام بصورة حديثة مع زلاتان وميدو

هيثم فاروق
هيثم فاروق

 

9.محمد إمام يشيد بأداء أحمد فهمى فى "ليلة هنا وسرور": تمثيله يخض

 

محمد إمام
محمد إمام

10- حازم إمام: ميسي برشلونة غير ميسى الأرجنتين

حازم امام
حازم امام

 


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