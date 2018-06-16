أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة سائق بمنيا القمح

الشرقية - فتحية الديب

يكثف ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، جهودهم لكشف غموض العثور على جثة سائق فى نهاية العقد الرابع من العمر، عثر عليه أمام قرية الخرس دائرة المركز، وتولت نيابة منيا القمح التحقيقات برئاسة محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وكان اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة "ح ال أ" 49 سنة، ومقيم زفتى الغربية، جثة هامدة أمام قرية الخرس، دائرة مركز منيا القمح.

وبسؤال أحد أفراد أسرته أقروا بأن نجلهم كان بحوزته سيارة يعمل عليها ومن المرجح أن يكون سبب الوفاة سرقة السيارة منه، لعدم العثور عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.