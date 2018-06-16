أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

كتب أحمد أبو حجر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم.

ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى..

- البوتاجاز

المنزلى 50 جنيها للأسطوانة

التجارى 100 جنيه للأسطوانة

- البنزين

بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر

بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر

بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر

- الكيروسين

5.50 جنيه للتر

- السولار

5.50 جنيه للتر

- المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.

- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.



