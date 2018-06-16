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أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

السبت، 16 يونيو 2018 08:50 ص
أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه رفع أسعار البنزين
كتب أحمد أبو حجر
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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم.

ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى..

 

- البوتاجاز

المنزلى 50 جنيها للأسطوانة 

التجارى 100 جنيه للأسطوانة 

 

- البنزين 

بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر

بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر

بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر

 

- الكيروسين

5.50 جنيه للتر

 

- السولار

5.50 جنيه للتر 

 

- المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.

 

- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.

 


 

 


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البنزين

اسعار البنزين




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