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أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 642 جنيها

السبت، 16 يونيو 2018 01:12 م
أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 642 جنيها الذهب - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم السبت، بقيمة 3 جنيهات فى سوق الصاغة بمصر، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 642 جنيها للجرام حتى الآن.

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى

عيار 21 : 642 جنيها

عيار 18: 550 جنيها

عيار 24: 734 جنيها

الجنيه الذهب :5136 جنيها

الأوقية: 1280 دولارا

 

وتراجعت أسعار أوقية الذهب عالميا منذ أمس بما قيمته 18 دولار، ولم يستجب السوق فى مصر بسبب ارتفاع سعر الدولار وكذلك بسبب إجازة أغلب محلات الصاغة.

 

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

 

أسعار الذهب

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.

 


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