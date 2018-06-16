أبو ردينة: "صفقة القرن" الأمريكية تتجاوز الشرعية الفلسطينية ولن تغير شيئا

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قال نبيل أبو ردينه الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الحديث عن جولة أمريكية جديدة لدول المنطقة بهدف بحث ما يسمى "صفقة القرن" أو أى مسميات أخرى، هى مضيعة للوقت وسيكون مصيرها الفشل، إذا استمرت بتجاوز الشرعية الفلسطينية المتمسكة بالثوابت المتفق عليها عربيا ودوليا.

وأضاف أبو ردينة، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، "إن الجولة الأمريكية التى بدأت فى نيويورك والأمم المتحدة، والهادفة لتمرير خطة لا معنى لها، والبحث عن أفكار مبهمة لفصل غزة تحت شعارات إنسانية مقابل التنازل عن القدس ومقدساتها لن تحقق شيئا، دون الالتزام بالشرعية العربية الممثلة بقرارات القمم العربية، وقرارات مجلس الأمن الدولى، والشرعية الدولية، وفى الأساس منها موافقة الشعب الفلسطينى وتوقيع الرئيس، سيكون مصيرها الفشل الكامل الأمر الذى سيؤدى إلى مزيد من زعزعة الاستقرار الاستراتيجى الاقليمى ويدفع المنطقة إلى المجهول".

وتابع أبو ردينه، "المطلوب من الادارة الأمريكية التوقف عن محاولات تجاوز الشرعية الفلسطينية، وأن صنع السلام يتطلب الامتثال لقرارات الشرعية الدولية وفق حل الدولتين، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، لكى لا تخلد هذه الإدارة الصراع العربى – الإسرائيلى، وتعطى غطاء لمواجهة بلا نهاية".