video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 16 يونيو 2018 01:25 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

" @ExperienceEgypt " شعار حملة اكتشف مصر بكأس العالم

الجمعة، 15 يونيو 2018 11:24 م
" @ExperienceEgypt " شعار حملة اكتشف مصر بكأس العالم جانب من مبارة المنتخب
كتب : ميرفت رشاد
إضافة تعليق

قالت وزارة السياحة، إن شعار حلمة اكتشف مصر التى اطلقتها الوزارة  بكأس العالم هو @ExperienceEgypt.

 

و انطلقت أمس حملة وزارة السياحة للترويج للمقصد المصرى مع بداية أكبر حدث رياضى عالمى وهو بطولة كأس العالم فيفا ٢٠١٨، حيث ظهر شعار @ExperienceEgypt (#اكتشف مصر) على لافتات الليد المتحركة المحيطة بالملعب اليوم خلال مباراة منتخبنا الوطنى أمام منتخب أوروجواى، كما ظهرت أمس خلال مباراة المنتخب السعودى أمام منتخب روسيا.

 

 

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إلى أن تواجد حملة "مصر – اكتشف واستثمر" كداعم إقليمى أفريقى رسمى لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة فى روسيا، يتيح لنا الفرصة للترويج لمصر داخل الملاعب خلال الـ 64 مباراة من مباريات البطولة، وأضافت أن حملة وزارة السياحة ستكون موجودة فى الملاعب لدعم وتشجيع منتخب الفراعنة. 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مترجمة فيتنامية فى منتدى شباب العالم: المصريون ملهمون ولم أر مثل ابتسامتهم ودفء استقبالهم فى حياتى.. الإرهاب لن يهزم بلدا بهذا الجمال.. سمعت دعاء فى الطائرة أشعرنى بالسكينة.. وسأسعى لتعلم العربية لكى اكتشف مصر

مستقبل وطن: زيارات السيسى الخارجية أعادت اكتشاف مصر كقوة إقليمية ودولية

تنشيط السياحة: اليوم انطلاق سباق برنامج "اكتشف مصر"

اكتشف مصر

السياحة

كأس العالم

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
السيسي: فخور بأداء المنتخب "الرجولى" وواثق فى قدرات اللاعبين

السيسي: فخور بأداء المنتخب "الرجولى" وواثق فى قدرات اللاعبين

الكهرباء: لا تخفيف للأحمال خلال أيام العيد والاحتياطى اليومى 10 آلاف ميجا وات

الكهرباء: لا تخفيف للأحمال خلال أيام العيد والاحتياطى اليومى 10 آلاف ميجا وات

لهذا السبب ..أصوات البمب والصواريخ تسبب مضاعفات صحية لمرضى القلب

لهذا السبب ..أصوات البمب والصواريخ تسبب مضاعفات صحية لمرضى القلب

شاهد.. "حركات" كوبر خلال مباراة مصر وأوروجواى

شاهد.. "حركات" كوبر خلال مباراة مصر وأوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة