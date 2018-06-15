" @ExperienceEgypt " شعار حملة اكتشف مصر بكأس العالم

كتب : ميرفت رشاد

قالت وزارة السياحة، إن شعار حلمة اكتشف مصر التى اطلقتها الوزارة بكأس العالم هو @ExperienceEgypt.

و انطلقت أمس حملة وزارة السياحة للترويج للمقصد المصرى مع بداية أكبر حدث رياضى عالمى وهو بطولة كأس العالم فيفا ٢٠١٨، حيث ظهر شعار @ExperienceEgypt (#اكتشف مصر) على لافتات الليد المتحركة المحيطة بالملعب اليوم خلال مباراة منتخبنا الوطنى أمام منتخب أوروجواى، كما ظهرت أمس خلال مباراة المنتخب السعودى أمام منتخب روسيا.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إلى أن تواجد حملة "مصر – اكتشف واستثمر" كداعم إقليمى أفريقى رسمى لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة فى روسيا، يتيح لنا الفرصة للترويج لمصر داخل الملاعب خلال الـ 64 مباراة من مباريات البطولة، وأضافت أن حملة وزارة السياحة ستكون موجودة فى الملاعب لدعم وتشجيع منتخب الفراعنة.