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وزير خارجية إيطاليا: لا يمكن لأوروبا التهرب من مسألة الهجرة

الجمعة، 15 يونيو 2018 12:16 م
وزير خارجية إيطاليا: لا يمكن لأوروبا التهرب من مسألة الهجرة المهاجرين -أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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قال وزير الخارجية الإيطالى إينزو موافيرو ميلانيزى، إن الاتحاد الأوروبى لا يمكنه مواصلة التهرب من مواجهة قضية الهجرة.
 
ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، فإن الوزير موافيرو قال فى تصريح مقتضب على هامش حدث فى مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا)، يشهد مشاركة السفير الامريكى لويس إيزنبرج أيضًا، أن مسألة المهاجرين تتطلب معالجة "من قبل أوروبا" بأسرها، وأنه "لا يمكن لأحد أن يستمر بالتهرب"، من هذه المشكلة.
 
وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية بالإشارة إلى أن "النبرات التى استخدمتها باريس فى الجدل الأخير الذى ثار بين إيطاليا وفرنسا (حول قضية السفينة أكواريوس)، لم تكن ملائمة".

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