وزير: بريطانيا تسعى تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبى حول الأمن

رويترز

قال وزير بريطانى إن بلاده تريد تعزيز علاقاتها في مجالى السياسة الخارجية والأمن مع الاتحاد الأوروبى من خلال "أوثق اتفاق تعاون ممكن" وإنها مستعدة للمشاركة في قوة تدخل أوروبية.

وقال الوزير ديفيد ليدنجتون لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه الألمانية إن بريطانيا مستعدة لشراكة وثيقة مع أوروبا في قوة تدخل وقت الأزمات بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبى وذلك اعتمادا على التفاصيل الرئيسية.

وأضاف أن من بين تلك التفاصيل ضمان أن يكون للندن السيطرة على أى نشر للقوات البريطانية.

وقال ليدنجتون إن بريطانيا ستسعى إلى وضع إطار رسمى للتعاون المستقبلى في مجالات السياسة الخارجية والأمن والدفاع مع الاتحاد الأوروبى في أى اتفاق. وأضاف أن من بين المطروح أن يشارك وزير الخارجية البريطانى كل ثلاثة أشهر فى اجتماعات مجلس وزراء الخارجية الأوروبى.