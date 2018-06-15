وزير القوى العاملة يتابع صرف متجمد معاش مصرى بإيطاليا

كتب محمود راغب

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات للمستشار العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب مستحقات المواطن "ممدوح .أ م" من محافظة الشرقية المتجمدة لدي هيئة التأمينات الإيطالية حيث يقيم المواطن حاليا بمصر، وذلك لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.

تلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعى "الأنبس"، للمرة الثانية لبحث مستحقات المواطن "ممدوح .أ م" من محافظة الشرقية المتجمدة لدي هيئة التأمينات الإيطالية، تم صرف متجمد شهرين بقيمة حوالي 8000 جنيه مصري تم تحويلهم بالفعل على حساب المواطن الشخصي بالبنك الأهلي المصري، وجار التواصل مع التأمينات لصرف باقي مستحقات المواطن، وقام المكتب بإبلاغ المواطن لصرف معاش الشهرين فورا.