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وزير القوى العاملة يتابع تطبيق إجازة عيد الفطر 3 أيام بأجر فى القطاع الخاص

الجمعة، 15 يونيو 2018 11:29 ص
وزير القوى العاملة يتابع تطبيق إجازة عيد الفطر 3 أيام بأجر فى القطاع الخاص وزير القوي العاملة محمد سفعان
محمود راغب
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يتابع وزير القوى العاملة، محمد سفعان، مع مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، تنفيذ إجازة عيد الفطر المبارك ومدتها 3 أيام أول وثانى وثالث أيام العيد، "اليوم الجمعة والسبت والأحد" بالشركات والمصانع.
 
وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات أكدت فيه أن أيام عيد الفطر المبارك، "الجمعة والسبت والأحد" إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
 
وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان: إنه نظرا لتصادف أول وثانى أيام عيد الفطر المبارك يومى الجمعة والسبت "الراحة الأسبوعية لمعظم العاملين بالقطاع الخاص"، فقد تم الاتفاق مع ممثلى منظمات أصحاب الأعمال على اعتبار يوم الأحد الموافق 17 يونيو الجارى إجازة، بالإضافة إلى يومى الجمعة والسبت الموافق 15 و16 يونيو الجارى.
 
وأشار إلى أنه لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلى هذا الأجر.
 

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