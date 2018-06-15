وزير الرى: طوارئ بـ850 محطة رى وصرف على مستوى الجمهورية

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أنه تم رفع حالة الطوارئ بمحطات الرى والصرف على مستوى محافظات الجمهورية، البالغ عددها أكثر من 850 محطة، تسهم فى توفير إمدادات المياه لمحطات الشرب، بالإضافة إلى احتياجات الزراعة والصناعة، والملاحة النهرية، خاصة خلال إجازة عيد الفطر مع التركيز على المناطق الساحلية، حيث متوقع أن تشهد إقبالا شديدا من المواطنين .

أضاف عبد العاطى فى تصريحات صحفية اليوم أنه يتم حاليا تنفيذ محطتى المحسمة بالإسماعيلية لتوفير مليون م3 يومي، بالتعاون مع الهيئة الهندسية ،بالإضافة إلى استكمال اجراءات طرح عمليه انشاء محطة بحر البقر الرئيسيه، وتهدف لتوفير 5 مليون م3/يومى لاغراض التنميه بسيناء بعد معالجتها باحدث التقنيات،و انه تم ازاله اكثر من مائه مخالفه، وتعدي علي مجاري المص والطرد للمحطات.

أوضح عبد العاطى، أنه يتم حاليا دراسة إنشاء 5 محطات على مصرف عموم الشركات بالإسكندرية لتعويض نحو مليون م3 يومي لاعادة ضخها للعاصمه الادارية الجديدة، بالاضافة إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل محطات المراشدة الثلاث بقنا لخدمة 12.5 الف فدان ضمن مشروع المليون ونصف فدان بجانب تجهيز محطتي السلام "5،6 " التابعين لمشروع ترعه الشيخ جابر بشمال سيناء لتوفير المياه لمساحة 270 الف فدان بمنطقتى رابعة وبئر العبد.

من جانبه أشار المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء إلى أن هناك مجموعه من المحطات الجديده التى تم الانتهاء منها وجاهزة لافتتاحها رسميا حيث تم الانتهاء من إحلال وتجديد وإنشاء (8) محطات طلمبات بتكلفة إجمالية 351 مليون جنيه لخدمة زمام 359 الف فدان وهى انشاء محطتى الكيلو 57 وشباب الخريجين بتوشكى وانشاء محطة صرف جنوب سهل الحسينية بالشرقية وانشاء محطة بنى حميل الجديدة بسوهاج واحلال وتجديد محطتى الثورة (2-4) وانشاء محطة الفنت ببنى سويف ومحطة طابيه العبد بالبحيرة، كما تم الانتهاء من أعمال التركيبات، وتجارب التشغيل وافتتاح محطة مصرف 2بمحافظة الدقهلية،بإجمالى تكلفة 92 مليون جنيها ، لخدمة زمام 63 الف فدان.

كما أنه جار الانتهاء خلال العام الحالى من إنشاء وإحلال وتجديد 5 محطات بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه لخدمة زمام 134 ألف فدان وهى محطة رى قوته، ومحطة بنى صالح ببنى سويف، ومحطتى الشباب (A1-A2) بالشرقية، ومحطة دير السنقوريه بالمنيا ومحطة السلسلة بكوم أمبو.

أوضح رئيس المصلحة أن الخطة خلال 15 سنه القادمة تشمل إحلال وتجديد وإنشاء 108 محطة بتكلفة حوالى 440 مليون يورو،والتي تعمل على خفض منسوب مياه الصرف الزراعي، وتحسين التربة وزيادة الانتاجية للزراعة بالاضافة للتعامل مع التغيرات المناخية والازمات، وانه يتم حاليا طرح أعمال انشاء عدد من المحطات، وتشمل محطة مصرف (7) ، ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة، ومحطة اسنا وابريم، ومحطات شبراخيت والدلنجات وادكو وبرسيق .

وأضاف أنه تم الانتهاء من تركيب (4) وحدات طوارئ بمحطة الطابية والمحطة الثابتة بابو سمبل ومحطة جزيرة سلوا قبلى ، وكذلك العمل علي تأهيل الاجزاء الميكانيكية والكهربائية لعدد (67 ) محطة على مستوى الجمهورية بتكلفة تبلغ 8 مليون جنية.