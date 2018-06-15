وزير التنمية المحلية: رفع حالة الاستعداد بكافة المحافظات خلال أيام عيد الفطر

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية رفع حالة الاستعداد بكافة المحافظات للتعامل مع أية طوارئ أو أحداث خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأشار اللواء شعراوى إلى أنه سيتم تفعيل غرفة العمليات بالوزارة للتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء للتعامل الفورى مع أى شكاوى من المواطنين وسرعة حلها .

وقال وزير التنمية المحلية أنه سيتم أيضا التنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات لوضع الخطط اللازمة لضمان سيولة المرورية بالميادين والشوارع الرئيسية، فضلا عن التنسيق الدائم مع مديريات التموين بالمحافظات للاطمنئنان على توفير السلع الغذائية والتأكد من صلاحيتها، وتشديد الرقابة على المخابز ومواقف السرفيس .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه سيتم خلال الفترة القادمة البناء على ما تم انجازه فى الوزارة خلال الفترة السابقة واستكمال كافة المشروعات الجارية بالمحافظات .

وشدد وزير التنمية المحلية على أنه سيسعى مع باقى الوزراء والمحافظين إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضا المواطن على كافة الخدمات التى يحصل عليها من الادارة المحلية بالمحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوى أنه سيتم التواصل والتعاون مع مجلس النواب لتحقيق التكامل والتجانس المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتقديم أفضل خدمة للمواطنين بكافة المحافظات لان هذا ما تسعى إليه الحكومة .

وقال وزير التنمية المحلية أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة أيضاً على ضغط الإنفاق وترشيد النفقات تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اجتماعه مع أعضاء الحكومة الجديدة، فضلاً عن تحقيق مبدأ حسن إدارة الأصول على النحو الأمثل وتعظيم الاستفادة منها لصالح الشعب المصرى فى المقام الأول.

وأكد اللواء محمود شعراوى إن مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله تأتى على رأس الملفات التى سيعمل عليها ومحاسبة كل من يتجاوز، بالاضافة إلى إيلاء الاهتمام اللازم لتعزيز برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوزارة والادارة المحلية بالمحافظات والارتقاء بقدراتهم وتطويرها فى إطار التوجه العام للدولة بدعم والاستثمار فى القدرات البشرية، فضلاً عن التواصل المستمر مع وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرأى العام حول مختلف الملفات والقضايا المطروحة والمصارحة بكل شيء .

وقال الوزير انه سيتم أيضاً إيلاء الشباب اهتماماً خاصاً وسيتم التفاعل معهم .