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وزير التعليم العالى يستعرض تقريراً حول تقدم جامعات مصرية بتصنيف تايمز

الجمعة، 15 يونيو 2018 11:19 ص
وزير التعليم العالى يستعرض تقريراً حول تقدم جامعات مصرية بتصنيف تايمز الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب وائل ربيعى
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استعرض  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول ترتيب الجامعات المصرية والتي أعلنت في تصنيف الجامعات التايمز Times Higher Education البريطاني .
 
وأشار التقرير إلى أنه تم إدراج ست جامعات مصرية في تصنيف  QS البريطاني لعام 2019 بزيادة جامعة عن العام الماضي، وهي جامعة أسيوط، ولقد شغلت جامعة القاهرة المركز 521 – 530، وجامعة عين شمس المركز 701 – 750، وكلاً من جامعة الأزهر والإسكندرية وأسيوط المركز المكرر 801 -1000 ، كما شغلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة المرتبة 420، موضحًا أن عدد الجامعات على مستوى العالم بلغ أكثر من 25 ألف جامعة، ويتم تقييم ألف جامعة منهم وأن وجود عدد من جامعاتنا في هذه المنافسة وضمن الألف جامعة يعني أننا مدرجين في أعلى 4% من جامعات العالم، وأن عدد الجامعات المصرية في التصنيفات يزداد عاماً بعد عام.
 
وأضاف التقرير أن تصنيف "جامعات العصر الذهبي" Golden Age Universities يطبق على الجامعات التي مر على إنشائها أكثر من 50 عاماً وأقل من 75 عاماً، ويطبق نفس منهجية التايمز على تصنيف الجامعات العالمية. ولقد حققت ثلاث
 
 جامعات مصرية هي عين شمس والإسكندرية وأسيوط مراكز متكررة من 151 – 200 هذا العام مثلوا 44 دولة مقارن بجامعة عين شمس التي أدرجت العام الماضي كجامعة مصرية وحيدة.
 
وأوضح التقرير أن المصنف البريطاني تايمز أعلن عن نتائج تصنيف أعلى 250جامعة شابة مثلوا 55 دولة على مستوى العالم والتي مر على إنشائها أقل من 50 سنة، واحتلت جامعة بنى سويف ولأول مرة مركزا من 101-150 بين الجامعات 
 
الشابة Young Universities، بينما احتلت كلا من جامعتي قناة السويس والمنصورة مركز مكرر من 201 – 250.
 
وأضاف التقرير أن تصنيف الجامعات الشابة تطبق نفس معايير تصنيف الجامعات العالمية في مجال التعليم والبحث العلمي ونقل المعرفة والتعاون الدولي. ومع ذلك، يتم إعادة تقويم الأوزان لتعكس صورة مهام الجامعات الشابة. حيث 
 
يستخدم 13 من مؤشرات الأداء التي تمت معايرتها لعقد المقارنات بينها.
 
 

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التعليم العالى

ترتيب الجامعات المصرية

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