وزيرة السياحة: مستمرون فى دعم المنتخب خلال رحلته لتمثيل مصر بالمحافل الدولية

أشادت وزارة السياحة المصرية بالأداء المتألق الذى قدمه المنتخب الوطنى لكرة القدم فى أولى مبارياته بمشواره فى كأس العالم أمام منتخب الأوروجواى، والتى انتهت لصالح المنافس، حيث قدم المنتخب المصرى وجميع لاعبيه أداءًا مشرفًا يليق باسم مصر فى مجال الرياضة وكرة القدم عالميًا.

كما تقدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بالشكر لجميع لاعبى المنتخب والقائمين على الجهاز الفنى، معربة عن فخرها بهذا الأداء، مشيرة إلى ثقتها الكبيرة بالمنتخب المصرى فى المباريات القادمه وقدرته فى الصعود إلى الأدوار المتقدمة.

وفى تصريح لها، قالت المشاط: "إن وزارة السياحة المصرية عازمة على دعم المنتخب المصرى فى مشواره بكأس العالم، لأنه مصدر فخر لعموم المصريين، كما أن هذا الدعم يعكس دعم الحكومة المصرية للاعبين بصفتهم سفراء للرياضة المصرية، وانعكاسًا إيجابيًا لصورة مصر القوية والمتقدمة التى نحاول أن نصدرها لجميع أنحاء العالم".

وأشارت المشاط إلى أهمية تمثيل المنتخب الوطنى فى بطولة بحجم كأس العالم بصفتها بطولة عالمية وحدث كبير من أهم المحافل الدولية التى تتجه إليها جميع أنظار العالم الآن، وأى نجاح يتم إحرازه على هذا المستوى يصب بالفعل فى مصلحة صورة مصر على الصعيد السياحى العالمى، وينشط ذاكرة العالم لاستدعاء صورة مصر ذات الحضارة العريقة والثقافة المتميزة.

ولفتت المشاط إلى أهمية استغلال هذا الحدث بالصورة الأمثل من أجل الترويج للسياحة المصرية فى المحافل الدولية، حيث أنه قد تم الاستعداد لهذه المناسبة منذ أكثر من شهرين، وقد تم التعاون مع جهات معنية كبيرة وعلى رأسها وزارة قطاع الاعمال والآثار، ووزارة الإستثمار، حيث توجت هذه الجهود باقتناص مصر منصب "الراعى الإقليمى لمسابقة كأس العالم 2018".

وتعمل الوزارة على بذل قصارى جهدها لاستغلال هذا التواجد المصرى القوى فى كأس العالم، حيث أنها من أكثر البطولات جذبًا للسائحين على مستوى العالم من جميع الأنحاء ومن مختلف الثقافات، وكان من الهام أن تقوم وزارة السياحة المصرية بالتأكيد على هذا الحضور وتشجيع الزائرين على التعرف على مصر كمقصد سياحى عالمى يستحق الزيارة لمنا يقدمة من تجربة سياحية لاى مثيل لها، وبالفعل قامت الحملة تحت شعار #ExperienceEgypt أو اكتشف مصر بالإنطلاق منذ اللحظات الأولى لانطلاق كأس العالم، وازداد هذا الحضور قوة خلال مباراة مصر الأولى أمام أوروجواي، وهو ما أعطى دفعة معنوية للفراعنة ولفت انتباه الحضور والمشجعين من مختلف الجنسيات والشرائح العمرية إلى مصركمقصد سياحى مثير للإهتمام.

وقد أوضحت وزارة السياحة، أن لديها فرصة فى أكثر من 64 مباراة فى كأس العالم الذى يتابعه الجميع، من أجل الترويج لاسم مصر، كما تم الإشارة إلى أن وزارة السياحة على أتم الاستعداد ولديها خطة محكمة من خلال العرض على اللافتات فى الملاعب، أو من خلال تطوير خططها للدعاية الإعلامية، مع التركيز على دعم هذه الخطط من خلال حملة موسعة على مواقع التواصل الإجتماعى والإنترنت، لتحقيق التكامل مع وسائل التواصل القليدية.



