والدة تريزيجيه: راضية عن أداء لاعبى المنتخب والجيات أحلى وهنصعد

كفر الشيخ – محمد سليمان

عبرت والدة تريزيجيه عن حزنها للهزيمة غير المستحقة للمنتخب المصرى فى الدقيقة الأخيرة من المباراة، ولكنها أكدت أن القادم أفضل بإذن الله، والجيات أحلى.

وأضافت والدة تريزيجيه، تابعت المباراة وشاهدت قوة المنتخب المصرى وانكماش المنتخب الأوروجواى ولكنها إرادة الله ولا اعتراض على قضائه، مشيرة أنها راضية عن أداء كل لاعبى المنتخب ومن بينهم نجلها.

وأكد أيمن الشناوى، شقيق الحارس الدولى محمد الشناوى، أنه حزين على هزيمة المنتخب المصرى برغم حصول شقيقه على لقب رجل المباراة الأول أمام أوروجواى.

وأضاف، أن شقيقه حرس عرين المنتخب الوطنى المصرى بكل براعة واقتدار وبسالة، وتمكن من إنقاذ مرماه من عدة أهداف محققة من نجوم منتخب أوروجواى الذى لا يستحق الفوز على منتخب مصر، ومنتخبتا هو من يستحق الفوز، وأنه يتوقع أن تكون المبارتان القادمتان بوابة الصعود للدور الثانى.

وقال أحمد شقيق تريزيجيه، الحمد لله على كل حال، وأنه يقدم الشكر لكل لاعبى المنتخب على الأداء المتميز ويكفى أنهم أثبتوا أنهم ند قوى للفريق الأوروجواى.