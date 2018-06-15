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الجمعة، 15 يونيو 2018 04:11 م
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واشنطن تتوعد دمشق بإجراء صارم على انتهاكات الحكومة السورية بمنطقة خفض التصعيد

الجمعة، 15 يونيو 2018 03:00 م
واشنطن تتوعد دمشق بإجراء صارم على انتهاكات الحكومة السورية بمنطقة خفض التصعيد الحرب فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستتخذ إجراءات صارمة وملائمة ردا على انتهاكات الحكومة السورية فى منطقة خفض التصعيد.

وفى هذا السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان لها أوردته قناة " الحرة "الأمريكية، اليوم الجمعة - إن موسكو عليها مسؤولية استخدام نفوذها الدبلوماسى والعسكرى مع الحكومة السورية لوقف الهجمات وإرغامها على عدم شن أى حملات عسكرية أخرى.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت أنها ستفرج عن 6.6 مليون دولار للدفاع المدنى السورى المعروف باسم (الخوذ البيضاء) ولآلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة المستقلة المكلفة بجمع وتحليل الأدلة على حدوث انتهاكات للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وحقق خبراء فى تقارير عن استخدام حكومة الأسد أسلحة كيماوية، ومصرع أكثر من 500 ألف شخص فى القتال الذى انزلقت فيه قوى عالمية ودول مجاورة.

 


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