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نقابة عمالية فى فرنسا تتعهد بمواصلة إضرابات السكك الحديدية

الجمعة، 15 يونيو 2018 11:48 ص
نقابة عمالية فى فرنسا تتعهد بمواصلة إضرابات السكك الحديدية مظاهرات فى فرنسا - أرشيفية
رويترز
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دعا الاتحاد العام للعمل فى فرنسا، إلى مواصلة الإضرابات فى قطاع السكك الحديدية، خلال شهر يوليو، احتجاجا على قانون لإصلاح القطاع أقره البرلمان أمس الخميس.

وقال لوران برون، رئيس الاتحاد، لمحطة "فرانس إنفو" الإذاعية، "سنواصل (الإضراب) فى يوليو".

لكن لوران بيرجر، وهو رئيس نقابة أخرى أكثر اعتدالا هي (سي.إف.دي.تي)، أشار فى مقابلة مع الإذاعة ذاتها، إلى أن الوقت قد حان لإنهاء الإضرابات بحلول نهاية يونيو.

وأضاف "من المؤكد أنه يأتى وقت تنتقل فيه لتتبنى أشكالا أخرى من النقاش والتعبئة... فالعمل النقابى ليس مجرد إضرابات".

ودعمت كل اتحادات العمال الإضرابات التى قلصت خدمات السكك الحديدية إلى النصف خلال الشهور الثلاثة الماضية. ومن المقرر أن تنتهى الإضرابات يوم 28 يونيو.

 

 

 


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فرنسا

إضرابات

نقابة عمالية

السكك الحديدية

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