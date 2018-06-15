نفوق 25 رأس ماشية بحريق مزرعة بقرية ميت دمسيس بالدقهلية

تسبب حريق هائل فى مزرعة مواشى بقرية ميت دمسيس التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية فى نفوق 25 رأس جاموس.

وتلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقع حريق داخل مزرعة مواشى بقرية ميت دمسيس التابعة لمركز اجا.

وعلى الفور انتقل مأمور المركز، ورئيس المباحث وقوات الدفاع المدنى، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع حريق بالمزرعة ونفوق 25 رأس ماشية، كما انتقلت عطيات محمود على رئيس مركز ومدينة أجا لمكان الحريق، للاطمئنان على الوضع بالقرية.