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الجمعة، 15 يونيو 2018 01:27 م
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نائب مدير حديقة الأزهر: نستهدف 10 آلاف زائر بنهاية أول أيام العيد

الجمعة، 15 يونيو 2018 12:27 م
نائب مدير حديقة الأزهر: نستهدف 10 آلاف زائر بنهاية أول أيام العيد حديقة الأزهر - أرشيفية
كتب محمود راغب
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قال هانى رضا نائب مدير التشغيل بحديقة الأزهر، إنه تم تخصيص 15 منفذ بيع على 3 محاور رئيسية للدخول أمام الزائرين للاحتفال بعيد الفطر المبارك.
 
وأضاف نائب مدير التشغيل بحديقة الأزهر، لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يصل عدد الزائرين بأول أيام عيد الفطر المبارك لـ10 آلاف زائر بنهاية اليوم.
 
وأشار نائب مدير التشغيل بحديقة الأزهر، إلى أن إدارة الحديقة خصصت مجموعة حفلات مجانية على تذكرة الدخول، موضحًا أنه تم زيادة أفراد أمن لـ80 فردا لتأمين احتفالات المواطنين ومواجهة التحرش .
 
وأكد أن هناك تنسيق كامل مع الشرطة النسائية لضبط المتحرشين، فضلا عن التنسيق مع قسم الدرب الأحمر، موضحا أنه يوجد داخل الحديقة سيارات إسعاف وعيادة طوارئ تحسبا لأى حالات طارئة.
 
وشهدت حديقة الأزهر توافد أعداد كبيرة من الزائرين منذ الصباح للاحتفال بعيد الفطر المبارك، رغم ارتفاع حرارة الجو، كما شهدت الحديقة توافد أعداد كبيرة من صغار السن، وسط تفتيش على بوابات الحديقة لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد.
 
وخصصت إدارة الحديقة 10 منافذ لبيع التذاكر لاستقبال الزائرين، وسط تواجد أمنى مكثف لأفراد الأمن الإدارى بالحديقة لتأمين وتفتيش الزائرين قبل الدخول للحديقة.

 


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