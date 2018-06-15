مقاهى الكويت كاملة العدد لمشاهدة مباراة مصر وأوروجواى

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اتخذت العديد من المقاهى فى الكويت، استعدادات خاصة لمباريات كأس العالم، ولاسيما اليوم مع انطلاق ضربة البداية لمنتخب الفراعنة أمام منتخب أوروجواى.

وحرصت العديد من الأسر المصرية المقيمة فى الكويت، على الذهاب مبكرا إلى المقاهى لمحاولة حجز أماكن لمشاهدة المباراة، وذلك قبل بدايتها بحوالى 3 ساعات، رغم ارتفاع درجة الحرارة بعض الشئ، اليوم، فى الكويت، وكذلك عطلة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال زياد نواس، وهو لبنانى يمتلك مقهى بشارع الخليج العربى، إن العديد من زبائن المقهى حرصوا على التأكيد عليه الليلة الماضية على حجز أماكن لمشاهدة المباراة، خاصة العائلات والأسر المصرية، وهو ما اضطره الى وضع مقاعد وشاشة كبيرة فى الحديقة المواجهة للمقهى، لاستيعاب الزبائن، رغم ارتفاع درجات الحرارة اليوم الى نحو 46 درجة.

بينما قال الحاج عماد محرم، وهو مصرى الجنسية ويمتلك مقهى فى منطقة السالمية، إنه قام بتزيين المقهى بالأعلام المصرية والكويتية، استعدادا لبطولة كأس العالم، خاصة فى ظل توالى طلبات الحجز من أكثر من 300 مصرى، ونحو 50 كويتى لمشاهدة المباراة فى المقهى، مشيرا الى أن البعض يفضل مشاهدتها فى المقهى فى أجواء جماعية تشبه الى حد كبير أجواء الاستاد، رغم أن العديد منهم يمتلك أجهزة الريسيفر الخاصة باستقبال القنوات المشفرة التى تعرض البطولة.

أما المهندس على أحمد الصائغ، فقال أثناء دخوله لأحدى المقاهى بمنطقة الفروانية، إنه جاء للتأكيد على حجز طاولة بتسعة مقاعد لمشاهدة المباراة مع أسرته وأحد أصدقائه وأسرته أيضا اليوم، مشيرا الى أن مشاهدة المباراة فى المقهى، تختلف بشكل كلى عن مشاهدتها فى المنزل، خاصة فى ظل تجمعات المصريين الكبيرة التى تشهدها منطقة الفروانية، وحرصهم على مشاهدة مباريات المنتخب المصرى فى أجواء عائلية كبيرة.