video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 03:10 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

مقاهى الكويت كاملة العدد لمشاهدة مباراة مصر وأوروجواى

الجمعة، 15 يونيو 2018 02:20 م
مقاهى الكويت كاملة العدد لمشاهدة مباراة مصر وأوروجواى مباراة مصر وأوروجواى
أ ش أ
إضافة تعليق

اتخذت العديد من المقاهى فى الكويت، استعدادات خاصة لمباريات كأس العالم، ولاسيما اليوم مع انطلاق ضربة البداية لمنتخب الفراعنة أمام منتخب أوروجواى.

وحرصت العديد من الأسر المصرية المقيمة فى الكويت، على الذهاب مبكرا إلى المقاهى لمحاولة حجز أماكن لمشاهدة المباراة، وذلك قبل بدايتها بحوالى 3 ساعات، رغم ارتفاع درجة الحرارة بعض الشئ، اليوم، فى الكويت، وكذلك عطلة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال زياد نواس، وهو لبنانى يمتلك مقهى بشارع الخليج العربى، إن العديد من زبائن المقهى حرصوا على التأكيد عليه الليلة الماضية على حجز أماكن لمشاهدة المباراة، خاصة العائلات والأسر المصرية، وهو ما اضطره الى وضع مقاعد وشاشة كبيرة فى الحديقة المواجهة للمقهى، لاستيعاب الزبائن، رغم ارتفاع درجات الحرارة اليوم الى نحو 46 درجة.

بينما قال الحاج عماد محرم، وهو مصرى الجنسية ويمتلك مقهى فى منطقة السالمية، إنه قام بتزيين المقهى بالأعلام المصرية والكويتية، استعدادا لبطولة كأس العالم، خاصة فى ظل توالى طلبات الحجز من أكثر من 300 مصرى، ونحو 50 كويتى لمشاهدة المباراة فى المقهى، مشيرا الى أن البعض يفضل مشاهدتها فى المقهى فى أجواء جماعية تشبه الى حد كبير أجواء الاستاد، رغم أن العديد منهم يمتلك أجهزة الريسيفر الخاصة باستقبال القنوات المشفرة التى تعرض البطولة.

أما المهندس على أحمد الصائغ، فقال أثناء دخوله لأحدى المقاهى بمنطقة الفروانية، إنه جاء للتأكيد على حجز طاولة بتسعة مقاعد لمشاهدة المباراة مع أسرته وأحد أصدقائه وأسرته أيضا اليوم، مشيرا الى أن مشاهدة المباراة فى المقهى، تختلف بشكل كلى عن مشاهدتها فى المنزل، خاصة فى ظل تجمعات المصريين الكبيرة التى تشهدها منطقة الفروانية، وحرصهم على مشاهدة مباريات المنتخب المصرى فى أجواء عائلية كبيرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. نزول محمد صلاح لأرض ملعب مباراة مصر وأوروجواى

صور.. انطلاق مباراة مصر وأوروجواى فى كأس العالم

مصر & أوروجواى.. أول مباراة رسمية فى تاريخ محمد الشناوى مع الفراعنة

صور.. 15 دقيقة سلبية بين مصر وأوروجواى فى كأس العالم

فيديو.. أول تهديد لمنتخب مصر على مرمى أوروجواى

اخبار رياضة

الكويت

مباراة مصر واوروجواى

المنتخب المصرى

كاس العالم 2018

روسيا 2018

مونديال 2018




لا تفوتك
الشناوى يهزم الحضرى ووردة يفوز بلقب بديل صلاح فى تشكيلة الفراعنة بالمونديال

الشناوى يهزم الحضرى ووردة يفوز بلقب بديل صلاح فى تشكيلة الفراعنة بالمونديال

صور.. الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما

صور.. الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما

صور.. السيسى يشارك أبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر.. الرئيس يجدد العهد: لا يمكن أن ننسى أو نتخلى عن أبناء وبنات الشهداء.. ويؤكد: الأبطال قدموا أرواحهم عشان إحنا نعيش ووجودنا مع بعض رسالة لكل المصريين

صور.. السيسى يشارك أبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر.. الرئيس يجدد العهد: لا يمكن أن ننسى أو نتخلى عن أبناء وبنات الشهداء.. ويؤكد: الأبطال قدموا أرواحهم عشان إحنا نعيش ووجودنا مع بعض رسالة لكل المصريين

صور.. بيوت الله عامرة بعباده.. ملايين المسلمين يحتفلون بعيد الفطر.. 90 ألف شخص يؤدى الصلاة فى المسجد الأقصى..التكبيرات تملئ أرجاء الحرم المكى والمسجد النبوى..و"الجلباب" و"العيدية" و"الكعك" أبرز مظاهر الاحتفالات

صور.. بيوت الله عامرة بعباده.. ملايين المسلمين يحتفلون بعيد الفطر.. 90 ألف شخص يؤدى الصلاة فى المسجد الأقصى..التكبيرات تملئ أرجاء الحرم المكى والمسجد النبوى..و"الجلباب" و"العيدية" و"الكعك" أبرز مظاهر الاحتفالات

الداخلية تغلق 49 صفحة بـ"فيس بوك" وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة

الداخلية تغلق 49 صفحة بـ"فيس بوك" وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة

لمريض السكر فى العيد.. تناول الكحك والبسكويت على سبيل التذوق

لمريض السكر فى العيد.. تناول الكحك والبسكويت على سبيل التذوق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة