معارضو "ترامب" ينتقدون تأدية الرئيس الأمريكى التحية لجنرال كورى شمالى

أ ف ب

واجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، انتقادات، الخميس، بعد نشر تسجيل فيديو يظهر فيه وهو يُحيى جنرال كورى شمالى تحت أنظار كيم جونج أون، والتقط المشهد خلال زيارة ترامب إلى سنغافورة حيث عقد الثلاثاء قمة تاريخية مع الزعيم الكورى الشمالى وعرضه التلفزيون الكورى الشمالى، الخميس.

وفى التسجيل يبدو "كيم" وهو يقدم جنرالا من بلاده إلى ترامب الذى يمد يده لمصافحته إلا أن الجنرال يؤدى التحية فيرد ترامب بالمثل بشكل مقتضب، وندد معارضو ترامب بالتحية إذ يعتبرون أن ترامب كان متساهلًا جدًا مع "كيم"، الذى يتهم نظامه بانتهاكات عدة لحقوق الإنسان.

ومن جهته، علق السيناتور الديمقراطى كريس فان هولن، فى تغريدة "الأمر ليس مفاجأة لأحد فكوريا الشمالية استغلت رئيسنا لحملتها الدعائية"، وأضاف فان هولن "حصل كيم على تنازلات فورية دون أن يلتزم بشئ ملموس فى المقابل، من المقزز رؤية ترامب يتخلى عن حلفائنا فى كندا ويشيد بـ"كيم" ويحيى جنرالاته"، فى المقابل، ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، بقولها، إن ترامب كان يحاول أن يكون لبقًا، وقالت "إنها مجاملة عادية عندما يلقى جنرال عسكرى من حكومة أخرى التحية فيجب الرد".

وكان الرئيس السابق باراك أوباما واجه انتقادات حادة من معارضيه الجمهوريين عندما انحنى أمام الإمبراطور اليابانى اكيهيتو فى العام 2009، كما شنت وسائل الإعلام الأمريكية المحافظة هجومًا فى ذلك العام ضد أوباما عندما انحنى أمام العاهل السعودى الملك عبد الله، وأيضًا فى 2014 عندما أدى تحية عسكرية وهو يمسك بفنجان قهوة.