مساعد وزير الداخلية: مبادرة سجون بلا غارمين يرعاها الرئيس السيسي

قال اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مبادرة "سجون بلا غارمين".

وأضاف رئيس قطاع السجون فى تصريحات له: "أفرجنا عن 690 غارما وغارمة، وأقمنا لهم احتفال قبل خروجهم من السجن.

وبدورها، أفادت وزارة الداخلية بإن "قطاع مصلحة السجون" نفذ قرار رئيس الجمهوريه رقم 260 لسنة 2018 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى العقوبه بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2018 .

وتم الإفراج عن 2110 سجناء تنفيذا للقرار.. كما انعقدت لجنة الإفراج الشرطى بقطاع السجون وقررت الإفراج الشرطى عن 677 ممن انطبقت الشروط عليهم.. بإجمالى 2787 سجينا.

وفِى ذات السياق قام قطاع السجون بالإفراج عن 690 غارما وغارمة من حملة رئيس الجمهورية "السجون بلا غارمين او غارمات".. هذا ولا تزال الحملة مستمرة لفحص باقى الحلات واتخاذ الإجراءات اللازمه للإفراج عنهم .