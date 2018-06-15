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مسئول ألمانى: ميركل تعتقد أن قضية اللاجئين بحاجة لقرار أوروبي

الجمعة، 15 يونيو 2018 01:12 م
مسئول ألمانى: ميركل تعتقد أن قضية اللاجئين بحاجة لقرار أوروبي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - أرشيفية
رويترز
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قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إن المستشارة أنجيلا ميركل لا تزال تعتقد أن هناك حاجة لقرار أوروبى لقضية اللاجئين التى تثير انقساما بين المحافظين الذين تتزعمهم.

وتبذل ميركل جهودا مضنية للحفاظ على ائتلافها المحافظ فى الوقت الذى تواصل فيه الضغط على باقى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى لإبداء مزيد من التضامن فيما يتعلق بتوزيع اللاجئين.

ويهدد الخلاف بين حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى وشريكه حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى مستقبل ائتلاف ميركل بعد ثلاثة أشهر من توليها منصبها وذلك في وقت تثير فيه أزمة اللاجئين انقسامات في باقى أنحاء أوروبا.

 

 


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