مسؤول: قوات أمريكا في كوريا الجنوبية ليست جزءا من محادثات نزع السلاح النووى

رويترز

قال مسؤول كبير، في مكتب الرئاسة بكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن القوات الأمريكية فى بلاده ليست جزءا من المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، لأنها مسألة تخص التحالف بين واشنطن وسول.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء إنه سيوقف المناورات الحربية "المكلفة والمستفزة"، مع الجنوب في أعقاب القمة التاريخية فى سنغافورة، التى جمعته بالزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

ويتمركز في كوريا الجنوبية نحو 28500 جندى أمريكى، منذ الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953، والتى انتهت بهدنة دون توقيع اتفاق سلام، مما جعل البلدين فى حالة حرب حتى الآن من الناحية الفنية.

وأضاف المسؤول الكورى الجنوبى الرفيع الذي طلب عدم نشر اسمه "دعوني أكون واضحا معكم. لا توجد مناقشات ولا تغيير للموقف بشأن مسألة القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية".

وذكر المسؤول أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة بحثتا أيضا قبل قمة الثلاثاء هدف تحقيق "نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية" مبكرا. ولم يذكر تفاصيل أخرى.

وأضاف أن القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية "أعادت" المفاوضات المتوقفة بشأن نزع السلاح النووى معربا عن أمله في أن تساهم كوريا الجنوبية في جعل هذه العملية أسرع.

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، الذي كلفه ترامب بقيادة المفاوضات عقب القمة، قال إن الولايات المتحدة تأمل في إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية في غضون عامين ونصف العام.