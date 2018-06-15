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محافظ القاهرة يصل حديقة الميرلاند لتفقد استعداداتها لاستقبال المواطنين

الجمعة، 15 يونيو 2018 11:23 ص
محافظ القاهرة يصل حديقة الميرلاند لتفقد استعداداتها لاستقبال المواطنين المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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وصل المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، منذ قليل، إلى حديقة الميرلاند بمصر الجديدة، لتفقد استعداداتها لاستقبال المواطنين فى أول أيام عيد الفطرالمبارك، وذلك بعد انتهاء تطوير المرحلة الأولى من الحديقة، ضمن مشروع تطويرها.
 
 
وحضر الجولة التفقدية، اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، واللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة.
 
 
وكان محافظ القاهرة، تفقد مرسى نهر النيل بماسبيرو لمتابعة رحلات الأتوبيس النهرى فى أول أيام عيد الفطر المبارك، ومراجعة عناصر الأمن والسلامة بها، كما تفقد المحافظ مستودع بوتاجاز عين الصيرة، لمتابعة تدفق أسطوانات الغاز بالمستودع.
 
 
 
 
 

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