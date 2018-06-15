محافظ القاهرة يتفقد جمعية زمزم للأيتام ويوزع الهدايا على الأطفال

ماجد تمراز

تفقد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، منذ قليل، جمعية زمزم للأيتام، لتفقد وضع دار الأيتام والجمعية فى أول أيام عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى متابعة استعدادات الدار طوال أيام عيد الفطر.

وداعب محافظ القاهرة الأطفال، ووزع عليهم الهدايا، وسأل مسئولى الدار عن الخدمات التى يتم توفيرها للنزلاء، والتأكد من الاستعداد لاستقبال العيد.

وحضر الجولة التفقدية، اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء أحمد تيمور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة.

وكان محافظ القاهرة، قد تفقد مرسى نهر النيل بماسبيرو لمتابعة رحلات الأتوبيس النهرى فى أول أيام عيد الفطر المبارك ومراجعة عناصر الأمن والسلامة بها، كما تفقد المحافظ مستودع بوتاجاز عين الصيرة، لمتابعة تدفق اسطوانات الغاز بالمستودع.