محافظ القاهرة من الميرلاند: سنضرب أوروجواى بالهجمة المرتدة وخطة كوبر هتنجح

ماجد تمراز

توقع المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن تكون نتيجة مباراة منتخب مصر أمام منتخب الأورجواي فى أولى مباريات المتتخب المصرى فى كأس العالم ستكون التعادل، متمنيا أن يمن الله علينا بالفوز فى هذه المباراة الهامة وقال: "مستنين العيدية من المنتخب".

وأضاف محافظ القاهرة، خلال جولته التفقدية بحديقة الميرلاند، أن اليوم سيثبت مدرب المنتخب الوطني "هيكتور كوبر" أن خطته هى الأصح فى ظل الامكانيات الحالية للاعبي المنتخب وامكانيات اللاعبين المنافسين، حيث ان طريقة لعب أورجواي تعتمد على الاندفاع الهجومى، ويمكننا اخراز هدف بهجمة مرتدة فى ذلك الوقت.

وداعب المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، رواد حديقة الميرلاند بمصر الجديدة، أثناء تفقده استعداداتها لاستقبال المواطنين فى أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تناول الكحك معهم، وهنأهم بالعيد.

وحضر الجولة التفقدية، اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، واللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة.

وكان محافظ القاهرة، قد تفقد مرسى نهر النيل بماسبيرو لمتابعة رحلات الأتوبيس النهرى فى أول أيام عيد الفطر المبارك ومراجعة عناصر الأمن والسلامة بها، كما تفقد المحافظ مستودع بوتاجاز عين الصيرة، لمتابعة تدفق اسطوانات الغاز بالمستودع.