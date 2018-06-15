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محافظ القاهرة: إضافة ألعاب جديدة ببعض الحدائق ومراجعة عناصر الأمن بها

الجمعة، 15 يونيو 2018 10:34 ص
محافظ القاهرة: إضافة ألعاب جديدة ببعض الحدائق ومراجعة عناصر الأمن بها المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن هيئة النقل العام بالقاهرة أعدت مرسى ماسبيرو على الوجه الأكمل من أجل استقبال المواطنين فى أول أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن هناك أتوبيسين مكيفين يصلان حتى حديقة الحيوان بـ 2 جنيه فقط، بالإضافات أتوبيسات مكيفة تعمل على خط القناطر و 15 اتوبيس عادي.

 

وأضاف محافظ القاهرة خلال تفقده لمرسى ماسبيرو، أنه تم تجهيز الحدائق لاستقبال المواطنين، كما تم عمل تجديدات ببعض الحدائق فى مدينة نصر ومصر الجديدة كحديقة الميرلاند العريقة والتى سيتم تفقدها اليوم، وتم إضافة بعض الألعاب فى الحدايق كحديقة الفسطاط، وتم مراعاة عوامل الأمن والسلامة بها، كما أن غرفة العمليات تتابع طوال ايام العيد على مدار اليوم.

 

وحضر الجولة التفقدية، اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، واللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة.

 

ومن المقرر أن يتفقد المحافظ مستودع بوتاجاز عين الصيرة، لمتابعة تدفق اسطوانات الغاز بالمستودع، ويليها زيارة جمعية زمزم للأيتام خلف نادى النصر ـ مصر الجديدة_ لتوزيع الهدايا على الأطفال، ثم يختتم الجولة بتفقد حديقة المريلاند.

 


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